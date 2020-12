Μπουντενχόλζερ: «Νιώθουμε καλά για τις συζητήσεις με τον Αντετοκούνμπο»! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διατηρεί το δικαίωμα ως τις 21 Δεκεμβρίου να υπογράψει το σούπερ μαξ συμβόλαιο που του προσφέρουν οι Μπακς ή να περιμένει να λήξει η συμφωνία με το Μιλγουόκι και να βγει ελεύθερος στην αγορά το καλοκαίρι του 2021.

Από την πλευρά του, ο κόουτς Μάικ Μπουντενχόλζερ τέθηκε στη διάθεση των εκπροσώπων του Τύπου κι αναφέρθηκε στον back-to-back MVP και καλύτερο αμυντικό της λίγκας, τονίζοντας: «Το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι να κερδίζει! Η εκκρεμότητα με το συμβόλαιό του δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο που δουλεύει μέρα με τη μέρα. Ίσως θέλει να τον κοουτσάρω ακόμα πιο σκληρά! Όλα έχουν να κάνουν με τη νοοτροπία νικητή. Είναι το μόνο που τον νοιάζει και είμαστε τυχεροί που τον έχουμε».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Οι συζητήσεις ανάμεσα σε εμένα και τον Γιάννη είναι καλές, πραγματικά καλές. Θέλουμε να κερδίζουμε, θέλει το ίδιο επομένως νιώθουμε καλά με αυτές τις συζητήσεις και την καθημερινή αλληλεπίδραση».

Extended answer from Mike Budenholzer when I asked how the looming extension is impacting his interactions with Giannis if at all: pic.twitter.com/zeUhAdpPON

