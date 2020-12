Μαλόουν: «Όταν είμαι στεναχωρημένος, βλέπω highlights του Καμπάτσο και χαμογελώ» (vid)

Συγκεκριμένα ο τεχνικός των «σβολών» σχολίασε για τον Αργεντινό πλέι μέικερ: «Όταν είμαι στεναχωρημένος θα βάλω να δω highlights του Φάκου και αυτό διότι φέρνει χαμόγελο στο πρόσωπό μου. Αγωνίζεται με τέτοιον αέρα και τέτοιο πάθος που δεν βλέπει συχνά. Και αυτός είναι ένας αέρας που έχουν τα πλέι μέικερ στην Αργεντινή».

Και συνέχισε: «Ένα από τα hilghlights που παρακολούθησα σήμερα και για το οποίο με έβρισε ο Γιόκιτς ήτα μια πάσα που είχε κάνει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εναντίον της Σερβίας. Δεν ξέρω πώς γίνεται να μην ερωτευτείς έναν παίκτη όπως είναι ο Καμπάτσο. Δεν τον κρίνεις από το μέγεθός του, αλλά από την καρδιά του που είναι μεγάλη. Μπορεί να βγάλει plays που δεν τα σκέφτεται ο κόσμος».

"The guy plays with a flair and a passion that you don't always see... He will be really fun to watch."

Coach Malone on what @facucampazzo adds to the squad:

