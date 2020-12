Πριν από 10 χρόνια η πιο... iconic φωτογραφία στο ΝΒΑ! (vid)

Συγκεκριμένα ήταν 6 Δεκεμβρίου 2010 και ένα παιχνίδι στο «Bradley Center» του Μιλγουόκι, μεταξύ των Μπακς και των Χιτ!

Πριν από το ματς κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μία φάση θα γινόταν iconic τα επόμενα χρόνια. Το Μιλγουόκι αστόχησε σε επίθεση και η μπάλα έφτασε στα χέρια του Ντουέιν Ουέιντ.

Ο σταρ των Μαϊάμι ξεδίπλωσε τον αιφνιδιασμό στο ανοικτό γήπεδο, «σέρβιρε» τη μπάλα με «σκαστή» πάσα στον επερχόμενο Λεμπρόν... and the rest is history!

Εκείνη τη στιγμή έμελλε να τραβηχτεί η πιο χαρακτηριστική φωτογραφία η οποία παραμένει viral μέχρι και σήμερα. Ο Λεμπρόν έτοιμος να καρφώσει εντυπωσιακά και ο Ουέιντ να πανηγυρίζει γνωρίζοντας τι επρόκειτο να συμβεί μετά την no look πάσα του.

Για την... ιστορία, οι Χιτ είχαν επικρατήσει των Μπακς σ' εκείνο το παιχνίδι με 88-78. Ο Ουέιντ είχε 25 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ ο Τζέιμς 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.