Πρόβλημα στους Τζαζ. Ο Μάικ Κόνλεϊ αφού ήρθε σε επαφή με οικογενειακό μέλος που βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό.

Ο έμπειρος γκαρντ μπήκε σε απομόνωση, ακολουθώντας το πρωτόκολλο. Έτσι θα χάσει τις πρώτες μέρες του training camp των Τζαζ

Explained much better than me by @tribjazz: Mike Conley said he is in the COVID protocol after having close contact with a family member who tested positive https://t.co/Faa5znDdie

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 4, 2020