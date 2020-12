Πίστονς: Συμβόλαιο στον ΛιΆντζελο Μπολ και τα τρία αδέρφια στο ΝΒΑ

Ο Λόνζο Μπολ αγωνίζεται στους Πέλικανς. Ο ΛαΜέλο Μπολ επιλέχθηκε από τους Χόρνετς. Και πλέον ο ΛιΆντζελο Μπολ έχει συμβόλαιο με τους Ντιτρόιτ Πίστονς!

Η συμφωνία είναι για μη εγγυημένο συμβόλαιο μιας σεζόν, κάτι που σημαίνει ότι ο Μπολ θα πρέπει να αποδείξει ότι αξίζει το συμβόλαιο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Πλέον, μετά τα τρία αδέρφια Αντετοκούνμπο (Γιάννης και Θανάσης στους Μπακς, Κώστας στους Λέικερς) και οι τρεις Μπολ βρήκανε τον δρόμο για το ΝΒΑ.

LiAngelo Ball is signing a one-year, non-guaranteed contract with the Detroit Pistons, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2020