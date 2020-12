Ντάντλεϊ: Έμεινε στους Λέικερς (pic)

Πήρε το πρωτάθλημα, έχοντας ελάχιστη συμμετοχή στους Λέικερς και δεν το... κουνάει από το Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, ο Τζάρεντ Ντάντλεϊ συμφώνησε για μονοετές συμβόλαιο 2.6 εκατ. δολαρίων και θα συνεχίσει να είναι παίκτης των λιμνάνθρωπων.

Tη σεζόν που πέρασε, μέτρησε 1.5 πόντους και 1.2 ριμπάουντ σε 45 ματς.

Free agent G Jared Dudley has agreed to a 1-year, $2.6M deal to return to the Lakers, agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells me and @ZachLowe_NBA.

