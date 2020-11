Ο Ντιέγο Μαραντόνα δεν είναι πια εδώ… Πέρασε στην αιωνιότητα και ο παγκόσμιος αθλητισμός θρηνεί την απώλεια του τεράστιου Αργεντινού, ο οποίος πέθανε από καρδιακή ανακοπή σε ηλικία 60 ετών.

«Ο κόσμος έχασε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Ήταν μια από τις πιο έντονες στιγμές της ζωής μου όταν τον συνάντησα. Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε μου, προσεύχομαι για την οικογένειά του» ήταν το μήνυμα του θρύλου του ΝΒΑ, Μάτζικ Τζόνσον.

The world lost one of the greatest soccer players that ever lived Diego Maradona. It was one of the thrills of my life when I got to meet him. Rest In Peace my friend and my prayers go out to his family pic.twitter.com/SgQvij7a72

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 25, 2020