Τζόρνταν: Δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων για άπορες οικογένειες από τα κέρδη του «Last Dance» (pic)

Ο καλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, μέσω του οργανισμού «Feeding America» προχώρησε σε δωρεά δύο εκατομμυρίων δολαρίων.

«Σε αυτές τις στιγμές που είναι γεμάτες από προκλήσεις και σε έναν χρόνο με πολλές δυσκολίες λόγω της Covid-19 είναι πολύ σημαντικό όσο ποτέ άλλοτε να δείξουμε καλοσύνη και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας. Είμαι πολύ περήφανος για τη δωρεά από τα κέρδη του Last Dance στην Feeding America και σε όλα τα μέλη του προκειμένου να βοηθούν άνθρωποι που πεινάνε στην Καρολίνα και στο Σικάγο» σχολίασε ο Μάικλ Τζόρνταν.

An incredible gift to be thankful for – NBA legend Michael Jordan is donating $2 million to help our neighbors facing hunger! #TheLastDance

Every action makes a difference. Join Michael & visit https://t.co/ExF6iX3wr7 to learn how you can donate or volunteer this holiday season. pic.twitter.com/UVUFQlbe0p

