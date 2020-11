ΝΒΑ: Στους Πέλικανς για 2 χρόνια και $35 εκατομμύρια ο Άνταμς (pic & vid)

Η Οκλαχόμα έστειλε τον Στίβεν Άνταμς στη Νέα Ορλεάνη στο πλαίσιο του ολικού rebuilding που επιχειρούν οι Θάντερ.

Η μετακίνησή του στους Πέλικανς έγινε γνωστή στο άνοιγμα της free agency ενώ όπως αναφέρουν πληροφορίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο 27χρονος σέντερ θα λάβει $35 εκατομμύρια για δυο χρόνια.

Ο Άνταμς μετράει 9.8 πόντους, 7.6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ μ.ό. σε 530 αγώνες στη regular season με την Οκλαχόμα την περίοδο 2013-20.

