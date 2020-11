Όλοι περιμένουν την απόφαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όλοι! Και προσπαθούν να προετοιμαστούν για κάθε ενδεχόμενο.

Αρκετές ομάδες έχουν ήδη φροντίσει να έχουν αρκετά διαθέσιμα χρήματα, προκειμένου να καλέσουν τον Giannis στα μέρη τους το καλοκαίρι του 2021.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς φαίνεται να ακολουθούν μία διαφορετική στρατηγική. Ο Άντονι Ντέιβις θα έπρεπε να είχε ήδη υπογράψει το νέο συμβόλαιο του. Μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει.

Και στο Sports Center θεωρούν ότι σχετίζεται με την απόφαση του Έλληνα φόργουορντ. Αν ο Αντετοκούνμπο πάρει το supermax συμβόλαιο, τότε ο Ντέιβις θα υπογράψει συμβόλαιο πολλών ετών.

Όσο η ανανέωση του Αντετοκούνμπο δεν προχωράει, τότε δεν αποκλείεται ο Ντέιβις να υπογράψει συμβόλαιο 1+1 ετών.

Το επόμενο καλοκαίρι (2021) θα έχει την επιλογή να μείνει ελεύθερος και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, κάτι που σημαίνει ότι οι Λέικερς θα μπορούν να δώσουν «γη και ύδωρ» στον Αντετοκούνμπο.

Brian Windhorst says Anthony Davis could be waiting on re-signing to see what Giannis will do

If Giannis doesn’t sign an extension, AD might go for a 1+1 deal where him and LeBron opt out next season in order to create room for Giannis in LA....pic.twitter.com/24U9bSUjLr

— Top Ball Coverage (@TopBallCoverage) November 23, 2020