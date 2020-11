Ο Ραούλ Νέτο ήταν ελεύθερος στην αγορά, αλλά βρήκε γρήγορα την επόμενη ομάδα του.

Ο Βραζιλιάνος γκαρντ συμφώνησε για μονοετές συμβόλαιο με τους Ουίζαρντς.

Ο Νέτο πέρυσι έπαιξε αγωνίστηκε στους Σίξερς προσφέροντας 5.1 πόντους με 39% τρίποντο) και 1.8 ασίστ σε κάθε παιχνίδι.

Free agent guard Raul Neto has agreed to a one-year deal with the Washington Wizards, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020