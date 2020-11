ΝΒΑ: Στους Μπακς ο Μπόμπι Πόρτις και ο Ντι Τζέι Όγκουστιν (vids)

Ο 25χρονος πάουερ φόργουορντ Μπόμπι Πόρτις, ο οποίος έγινε draft pick στο νούμερο 22 από τους Μπουλς το 2015 κι έχει αγωνιστεί διαδοχικά σε Σικάγο, Ουίζαρντς και Νικς θα ενισχύσει τη γραμμή ψηλών των Μπακς, αποτελώντας μια αξιόπιστη λύση στη ρακέτα.

Ο Πόρτις έχει 10.2 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ μ.ό. σε 315 συμμετοχές στη regular season και υπέγραψε για 1+1 χρόνια με τους Μπακς.

Όσον αφορά τον Ντι Τζέι Όγκουστιν, ο μέχρι πρότινος free agent γκαρντ συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο αντί 21 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο 33χρονος πόιντ γκαρντ έχει 9.8 πόντους, 4 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ μ.ό. σε 807 αγώνες με Σάρλοτ, Ιντιάνα, Τορόντο, Σικάγο, Ντιτρόιτ, Οκλαχόμα, Ντένβερ και Ορλάντο.

Bobby Portis is joining Milwaukee on a two-year deal, with a player option in the second season, sources said. Bucks receive a major frontcourt addition, and Portis has opportunity to play key role on a title contender. https://t.co/fr5SKO501u

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020