Πλάι στο... ναυάγιο της υπόθεσης «Μπογκντάνοβιτς», η ανανέωση του συμβολαίου του Πατ Κόνατον μοιάζει με μία μέτρια παρηγοριά. Έχει όμως και την ουσία της.

Ο Κόνατον είχε βρει τον ρόλο του στο ρόστερ των Μπακς (5.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ σε 67 αγώνες) και θα συνεχίσει να το κάνει, μετά τη συμφωνία για διετές συμβόλαιο, το οποίο θα του αποφέρει 8.300.000 δολάρια.

Μάλιστα, ο πρώην γκαρντ του Πόρτλαντ κατάφερε να έχει την επιλογή για την ανανέωση της δεύτερης χρονιάς.

Player option on the second year, his agents tell ESPN. https://t.co/4sWp1un9Xb

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020