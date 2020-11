Αν και υπήρξε συμφωνία για sign and trade του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς από τους Κινγκς στους Μπακς, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια στο «The Atheltic» ο παίκτης δεν πρόκειται να αγωνιστεί στο Μιλγουόκι και οι Μπακς θα αναζητήσουν άλλον παίκτη.

The Bucks are moving on from their pursuit of restricted free agent Bogdan Bogdanovic, who will scan market across league, sources tell me and @sam_amick.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 20, 2020