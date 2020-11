Την ώρα που οι Ιντιάνα Πέισερς προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο με την επικείμενη ανταλλαγή του Γκόρντον Χέιγουορντ, προχώρησαν στην ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Τζάστιν Χόλιντεϊ, για τον οποίον ενδιαφέρθηκαν «ζεστά» οι Νιου Γιορκ Νικς.

Το τριετές συμβόλαιο προβλέπει αμοιβή 18.000.000 δολαρίων.

Justin Holiday has reportedly agreed to a new 3-year deal to stay in Indiana. pic.twitter.com/a4ltWEMmA6

— theScore (@theScore) November 21, 2020