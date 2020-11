Πέϊσερς - Σέλτικς: Ετοιμάζουν μεγάλη ανταλλαγή για Χέιγουορντ!

Ο Γκόρντον Χέιγουορντ θέλει να παίξει μπάσκετ στη γενέτειρά του, την Ιντιάνα. Και οι Πέισερς είναι πρόθυμοι να τον αποκτήσουν. Μόνο που οι Μπόστον Σέλτικς δεν πρόκειται να παραχωρήσουν τον παίκτης τους δίχως ανταλλάγματα.

Η Ιντιάνα προσφέρει τους Μάιλς Τέρνερ και Νταγκ ΜακΝτέρμοτ, ενώ η Βοστόνη θέλει τον Τέρνερ, αλλά μαζί με τον Τι Τζέι Ουόρεν ή τον Βίκτορ Ολαντίπο!

