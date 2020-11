Μονοετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Άλεκ Μπερκς με τους Νιου Γιορκ Νικς. Την περασμένη σεζόν ο Μπερκς αγωνίστηκε στους Σίξερς, με μέσο όρο 15 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ.

Η αμοιβή του θα είναι 6.000.000 δολάρια.

Free agent Alec Burks has agreed to a one-year, $6M deal with the New York Knicks, agent Alex Saratsis tells @ZachLowe_NBA and me.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020