O Ρόντνεϊ Χουντ θα παραμείνει στο Πόρτλαντ, αφού συμφώνησε με τους Μπλέιζερς σε συμβόλαιο δύο ετών, με απολαβές 21.000.000 δολαρίων.

Την περσινή σεζόν, ο Χουντ, σε 21 αγώνες, είχε 11 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

Free agent F Rodney Hood is returning to the Portland Trail Blazers on a two-year, $21M deal, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020