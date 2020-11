NBA Free Agency: Ο Μπέρτανς πήρε συμβόλαιο 80εκ. δολαρίων!

Ο Ντάβιντ Μπέρτανς διαθέτει πλέον ένα από τα υψηλότερα συμβόλαιο Ευρωπαίου παίκτη στο ΝΒΑ. Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς έκαναν τα πάντα για να τον κρατήσουν και αυτό θα αποτυπωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του: 80.000.000 δολάρια για τα πέντε επόμενα χρόνια.

Η συμφωνία προβλέπει και πρόωρη λήξη συμβολαίου (από την πλευρά του Μπέρτανς, ο οποίος επέλεξε να μην αγωνιστεί στο Ορλάντο) μετά το τέταρτο έτος της συνεργασίας.

Free agent forward Davis Bertans has agreed to a 5-year, $80M deal to return to the Washington Wizards, his agent @ArtursKalnitis tells ESPN. Deal includes an ETO after fourth year. One of biggest deals ever for a European-based agent in NBA.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020