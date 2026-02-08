Ο Ντάντε Έξουμ που συνεχίζει την αποθεραπεία του, έμεινε ελεύθερος από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και μπορεί να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του για την επόμενη σεζον.

Οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς αποδέσμευσαν τον Νάντε Έξουμ ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του από την επιπλοκή που είχε πάθει στο γόνατό του.

Ο Αυστραλός γκαρντ, παρότι ξεκίνησε τη σεζόν στους Μάβερικς δεν κατάφερε να αγωνιστεί τη φετινή χρονιά και εν τέλει έγινε trade όμως η ομάδα από την Ουάσινγκτον τον άφησε ελεύθερο. Πλέον ο 30χρονος στρέφει την προσοχή του στο να πάει καλά η αποθεραπεία του, προκειμένου να βρει ένα καλό συμβόλαιο και να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο.

Εφόσον αποφασίσει να αφήσει τον μαγικό κόσμου του NBA, η Ευρώπη θα ξαναμπεί στο προσκήνιο του παίκτη και από την επόμενη σεζόν αρκετές ομάδες θα του έχουν προτάσεις για να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Ο Αυστραλός, την περασμένη χρονιά μέτρησε, 8.7 πόντους, 1.7β ριμπάουντ και 2.8 ασίστ μ.ο ανά παιχνίδι.