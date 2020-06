Σε περίπου ένα μήνα θα γίνει το τζάμπολ στο ΝΒΑ και επικρατεί έντονη ανησυχία, καθώς τα κρούσματα στη Φλόριντα έκαναν ρεκόρ τις τελευταίες ημέρες.

Η κορυφαία λίγκα έχει δώσει το δικαίωμα στους παίκτες που δεν αισθάνονται καλά, να μην αγωνιστούν στην επανέναρξη και γι' αυτό το λόγο έδωσαν τη δυνατότητα στις ομάδες να κάνουν έξτρα προσθήκες.

Ένας από τους παίκτες που φαίνεται πως δεν θα είναι στην επανεκκίνηση θα είναι ο Ντάβις Μπέρτανς, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο 27χρονος Λετονός σουτέρ αποφάσισε να μην αγωνιστεί με τους Ουίζαρντς, ενώ φέτος μένει free agent.

Η επιθυμία του, πάντως, είναι απόλυτα σεβαστή από την ομάδα της Ουάσινγκτον, που έχει προτεραιότητα να τον κρατήσει, ενώ ο ίδιος θα συμμετέχει στην προετοιμασία που θα γίνει, πριν το restart της λίγκας.

Sitting out is preventive measure, which Wizards fully support. Franchise is treating Bertans as a top offseason priority in free agency. Bertans -- 16 PPG, 42 percent on 3's -- still expected to participate in pre-Orlando training with team. https://t.co/vjIrWXu8wk

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2020