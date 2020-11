Ας αρχίσουν οι... ανταλλαγές. Αυτή του Ενές Καντέρ από τη Βοστόνη στο Πόρτλαντ, αναμένεται να φέρει στην πόρτα της εξόδου τον Χασάν Ουαϊσάιντ. Η παρουσία του Γιουσούφ Νούρκιτς και πλέον του Καντέρ, κάνει τον άλλοτε σέντερ των Μαϊάμι Χιτ περιττό.

Και το Σακραμέντο είναι έτοιμο να τον αρπάξει.

The Sacramento Kings have some interest in acquiring Hassan Whiteside, via @WindhorstESPN.

Back to where he was drafted.

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 20, 2020