Στους Λέικερς ο Ντέιβις, αλλά θα εξετάσει τους όρους (pic)

Ο Άντονι Ντέιβις κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Λέικερς και θέλει να κάνει το back to back.

Ο σέντερ της ομάδας έχει αποφασίσει να παραμείνει στους Λος Άντζελες, αλλά δεν θα ανακοινωθεί κάτι τις πρώτες ώρες που θα ανοίξει η αγορά των ελεύθερων παικτών (free agency).

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊνιαρόφσκι θέλει αν εξετάσει λεπτομερώς τους όρους αναζητώντας το χρονικό διάστημα και την μορφή του αναλυτική μορφή του συμβολαίου.

ESPN Sources: Anthony Davis is on course to return to the Lakers, but don't expect a formal commitment in the immediate hours and days after free agency opens. Davis will take time to consider the structure and length of a new max contract. https://t.co/nHBQfBGwJq

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 20, 2020