Σέλτικς: Ελεύθερος ο Χέιγουορντ

Τέλος εποχής για τον Γκόρντον Χέιγουορντ από τους Σέλτικς. Μετά από τρία χρόνια, στα οποία έζησε μια μεγάλη εμπειρία με τον σοβαρό τραυματισμό του τη σεζόν 2017-18, πλέον ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μπορεί τη νέα σεζόν να έπαιρνε 34 εκατ. δολάρια, αν ενεργοποιούσε την option του συμβολαίου του, αλλά αποφάσισε να μην το κάνει και να αναζητήσει νέο σταθμό στη καριέρα του. Ήδη οι Νικς έχουν κινηθεί για την απόκτησή του.

