Μπάτλερ: Βγάζει νέο signature shoe, συμφώνησε για πολυετές συμβόλαιο! (pic)

Καλά μαντάτα για τον Τζίμι Μπάτλερ, λιγους μήνες πριν την παρουσία του στους τελικούς του ΝΒΑ με το Μαϊάμι.

Ο σταρ των Χιτ ήρθε σε συμφωνία για πολυετές συμβόλαιο με την αθλητική εταιρεία Li-Ning, η οποία θα βγάλει και το signature shoe.

Ο Jimmy Buckets θα γίνει το πρόσωπο του brand, το οποίο συνεργάζεται με συμβόλαιο ζωής με τον θρύλο του Μαϊάμι, Ντουέιν Ουέιντ.

BREAKING: Miami Heat star Jimmy Butler has agreed to a significant multi-year signature shoe deal with Li-Ning.

Butler will become the current face of the brand, which also has a lifetime deal with Heat icon @DwyaneWade. pic.twitter.com/V7Bq83lUb9

— Nick DePaula (@NickDePaula) November 19, 2020