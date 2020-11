Λέικερς: Και τυπικά «λιμνάνθρωπος» ο Σρέντερ (pic)

Παίκτης των Λέικερς και τυπικά είναι πλέον ο Ντένις Σρέντερ. Ο Γερμανός γκαρντ ανακοινώθηκε από τους πρωταθλητές, σε μια ανταλλαγή που άλλαξε λίγο, αλλά η ομάδα του ΛεΜπρόν έκανε δικό της τον Σρέντερ. Και λέμε άλλαξε, καθώς αρχικά ήταν να πάει στους Λέικερς ο Σρέντερ και στους Θάντερ ο Ντάνι Γκριν. Ο Γερμανός όπως αναφέραμε πήγε στο Λος Άντζελες, ωστόσο οι... κεραυνοί απέκτησαν τον Αλ Χόρφορντ, με τον Ντάνι Γκριν να πηγαίνει τελικά στους Σίξερς.

OFFICIAL: Welcome to Los Angeles, Dennis Schröder pic.twitter.com/U7zsvgL2G3

— Los Angeles Lakers (@Lakers) November 19, 2020