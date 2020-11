NBA: Στους Θάντερ ο Χόρφορντ, στους Σίξερς ο Γκριν (pic)

Καυτή αναμένεται να είναι και αυτή η βραδιά όσον αφορά τις ανταλλαγές, ενώ μην ξεχνάμε πως υπάρχει και το draft του NBA. Όπως αναφέρουν ΜΜΕ των ΗΠΑ, οι Σίξερς έδωσαν στους Θάντερ τον Αλ Χόρφορντ μαζί με ένα draft pick πρώτου και ένα draft pick δεύτερου γύρου, παίρνοντας τον Ντάνι Γκριν. Επίσημα ο Γκριν δεν ανήκει στους Θάντερ, αλλά αυτό θα γίνει μόλις οριστικοποιηθεί το trade με τους Λέικερς που θα φέρει στους πρωταθλητές τον Ντένις Σρούντερ.

BREAKING: The 76ers are sending Al Horford, a 1st-round pick, and a 2nd-round pick to OKC for Danny Green, via ESPN.

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 18, 2020