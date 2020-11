Μπορεί ο Ισραηλινός Ντένι Αβντίγια να ήταν το μεγάλο φαβορί για να βρεθεί στην κορυφή των Ευρωπαίων στο φετινό NBA Draft, ωστόσο ο Γάλλος Κιλιάν Χέιζ είχε άλλη άποψη. Για την ακρίβεια άλλη άποψη είχαν οι Ντιτρόιτ Πίστονς επιλέγοντας τον 18χρονο στο νούμερο 7.

Killian's the selection for us at 7.

Welcome to the Motor City, @iam_killian! #NBADraft2020 | @HenryFordNews pic.twitter.com/C7fVur4OGF

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 19, 2020