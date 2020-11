Οι Ουόριορς δίνουν το Νο2 στους Μπουλς για τον Κάρτερ!

Το φετινό Draft δεν έχει τον δικό του...Ζάιον Γουίλιαμσον. Οι παίκτες προέρχονται από μία περίεργη σεζόν. Και οι ομάδες δεν ενδιαφέρονται να ρισκάρουν σε μία επιλογή. Παρά προτιμούν να το κάνουν σε μία ανταλλαγή. Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς βρίσκονται σε συζητήσεις με τους Σικάγο Μπουλς, προκειμένου να ανταλλάξουν τις επιλογές τους.

Οι Ουόριορς θέλουν να δώσουν το Νο2, για να πάρουν το Νο4 και τον Ουέντελ Κάρτερ Τζούνιορ απ' τους Μπουλς. Κάπως έτσι και θα αποκτήσουν ένα παίκτη και να έχουν μία επιλογή στην πρώτη πεντάδα του Draft.

