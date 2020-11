Ο Κρις Πολ αποχαιρέτησε την Οκλαχόμα με τα πιο συγκινητικά λόγια (pic)

Μπορεί το περσινό καλοκαίρι ο Κρις Πολ να μην πήρε με τον καλύτερο τρόπο την ανταλλαγή του στους Θάντερ, αλλά το τέλος της σεζόν δεν έμοιαζε καθόλου με την αρχή της.

Η ομάδα της Οκλαχόμα είχε μια πολύ καλή σεζόν και μαζί και ο Κρις Πολ, ο οποίος την νέα σεζόν θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σανς. Αποχαιρετώντας την Οκλαχόμα, ο CP3 είχε μόνο λόγια καρδιάς να πει.

«Οκλαχόμα! Τι ολοκληρωτική σεζόν ήταν η τελευταία! Είμαι ειλικρινά ευγνώμων για την φιλοξενία σας και το ζεστό σας καλωσόρισμα από την πρώτη μέρα. Έχω μόνο αγάπη για όλους στον οργανισμό, τους οπαδούς και πιο πολύ τους φίλους μου που ήταν δίπλα σε αυτό τον ' σκύλο, κάθε μέρα. Η σεζόν Νο.15 θα είναι αξέχαστη».

Chris Paul thanks OKC after being traded to Phoenix

