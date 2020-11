«Προφορική συμφωνία Νετς - Ρόκετς για τον Χάρντεν»

Χωρίς ανάσα! Από τη στιγμή που εμφανίστηκε η φημολογούμενη ανταλλαγή του Τζέιμς Χάρντεν, οι εξελίξεις... τρέχουν. Και είναι δύσκολο να της προλάβει κάποιος. Σύμφωνα με Μέσα Ενημέρωσης στο Μπρούκλιν, υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στους Νετς και τους Ρόκετς για την ανταλλαγή του MVP του 2017!

Αυτό σημαίνει πως αναμένεται να σχηματιστεί μία επική τριάδα με τους Χάρντεν, Ντουράντ και Ίρβινγκ στην πόλη της Νέας Υόρκης. ΄Ήδη ο ΄Χαρντεν αρνήθηκε επέκταση συμβολαίου στο Χιούστον με απολαβές 50 εκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο. Η συμφωνία δεν είναι οριστική, αλλά μπορεί να γίνει στις επόμενες ώρες.

Sources around the league believe there is a “verbal agreement” between the Nets and Rockets that would bring James Harden to Brooklyn, and create a superteam with Kevin Durant and Kyrie Irving.

