«Συζητήσεις ότι ο Γιάννης έχει αποφασίσει να υπογράψει supermax 5ετές συμβόλαιο με τους Μπακς» (pic)

Ο Μαρκ Στέιν αποκάλυψε, μέσω του twitter του, ότι οι συζητήσεις για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έχουν αρχίσει και πληθαίνουν τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Εδώ που τα λέμε δεν σταμάτησαν και ποτέ, αλλά σύμφωνα με τους Αμερικάνους συζητιέται όλο και περισσότερο ότι ο Έλληνας σταρ έχει πάρει την απόφαση του και σκοπεύει να υπογράψει 5ετές συμβόλαιο με τους Μπακς, το οποίο θα είναι και supermax, ενώ αυτό θα γίνει και πριν την 21η του Δεκέμβρη, που λήγει το deadline.

Τα «Ελάφια» μπήκαν δυνατά στην μεταγραφική περίοδο, πήραν παίκτες και μένει να κάνουμε υπομονή και να δούμε πως θα πάνε τα πράγματα στο Μιλγουόκι.

The last two weeks have been filled with chatter that Giannis Antetokounmpo indeed plans to sign his five-year supermax with the Bucks before the Dec. 21 deadline to do so ...

The Bucks just made a trade that suggests they must believe it

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 17, 2020