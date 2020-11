Μπακς: Οι κινήσεις «έπιασαν» ταβάνι, σε αναζήτηση minimum συμβολαίων εξαιτίας του salary cap! (pic)

Οι Μπακς κινήθηκαν αποφασιστικά και έκαναν δύο κινήσεις που εντυπωσίασαν στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Τα «Ελάφια» πήραν τον Τζρου Χόλιντεϊ από τους Πέλικανς και τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς από τους Κινγκς, με αποτέλεσμα να έχουν, πλέον, μια πολύ δυνατή πεντάδα.

Κάπου εκεί όμως αρχίζουν τα προβλήματα, αφού κάλυψαν το οικονομικό τους κενό, με τον πάγκο τους να είναι άδειος και να χρειάζονται 7 παίκτες με μίνιμουμ συμβόλαιο, αν θέλουν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να υπογράψει supermax συμβόλαιο.

Φαίνεται πως αν δεν γίνει κάποια τρομερή ανατροπή, το ρόστερ των Μπακς θα είναι αυτό και μένει να δούμε, μόνο αν θα μας εκπλήξουν με κάποιες από τις... φτηνές επιλογές τους. Βέβαια, όλα αυτά θα γίνουν αν θέλουν να διατηρηθούν στο salary cap. Μπορούν να αποκτήσουν και άλλους παίκτες, αλλά θα χρειαστεί να πληρώσουν φόρο πολυτελείας (Luxury tax) αναλόγως με το πόσο θα υπερβούν και αυτό θα γίνει μέσω της free agency.

Here is the roster in Milwaukee and staying under the hard cap:

Holiday (has unlikely bonuses that count)

Middleton

Bogdanovic at $14.65M

Giannis

Lopez

J. James

Thanasis

7 players on minimum contracts

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) November 17, 2020