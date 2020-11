Μπλέιζερς: Ενδιαφέρονται για τον Μίλσαπ (pic)

Τον προγραμματισμό ενόψει της νέας σεζόν έχουν ξεκινήσει και οι Μπλέιζερς του Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Kέβιν Ο'Κόνορ, το Πόρτλαντ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Πολ Μίλσαπ.

Ο παίκτης είναι free agent μετά το πέρασμα από τους Νάγκετς, όπου τη σεζόν που πέρασε είχε 11.6 πόντους και 5.7 ριμπάουντ.

Θέλουν να γεμίσουν το ρόστερ τους με εμπειρία οι Μπλέιζερς.

Blazers are interested in acquiring Paul Millsap, per @KevinOConnorNBA pic.twitter.com/qTMQLgKJXw

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 16, 2020