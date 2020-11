«Φουντώνουν» τα σενάρια για Χάρντεν στους Νετς!

Ξεκινάμε με το εξής απλό: Αν το λέει ο Έϊντριαν Βοϊναρόφσκι, είναι σαν να έχει γίνει. Εδώ και αρκετές ώρες το σενάριο που κυκλοφορούσε ανάφερε πως οι Μπρούκλιν Νετς κοιτάζουν την περίπτωση του Τζέιμς Χάρντεν. Για να δημιουργήσουν, μαζί με τους Κέβιν Ντουράντ και Καϊρί Ίρβινγκ μία σούπερ τριάδα.

Το tweet του δημοσιογράφου του ESPN έβαλε στον... χάρτη την πιθανή ανταλλαγή. Σύμφωνα με το ESPN, οι Νετς φαίνεται να είναι στην κορυφή των ομάδων που μπορεί να καταλήξει ο Χάρντεν. Και αυτό γιατί τα ανταλλάγματα είναι θελκτικά: κάποιοι απ' τους Σπένσερ Ντινγουίντι, Κάρις ΛεΒέρτ, Τορίν Πρινς και Τζάρετ Άλεν.

Πάντως, ο Βοϊνιαρόφσκι συμπληρώνει πως πρόθεση των Ρόκετς είναι να δοκιμάσουν για άλλη μία σεζόν με τον Χάρντεν στο ρόστερ τους, ενώ ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν υπάρχουν συζητήσεις (ακόμη) για μία πιθανή ανταλλαγή.

Sources: The Rockets continue to tell teams that they plan “run it back” with Harden this season. So far, there have been no trade discussions between the Rockets and Nets. https://t.co/wHrTqvCPew

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 15, 2020