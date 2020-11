ΝΒΑ: Γίνεται free agent o Kεντάβιους Κάλντγουελ - Πόουπ! (pic & vid)

Ο 27χρονος γκαρντ έφτασε ως το τέλος της διαδρομής στη «φούσκα» του Ορλάντο με τους Λέικερς και κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του ως συμπαίκτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Άντονι Ντέιβις.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, ο Κάλντγουελ – Πόουπ βγαίνει στην αγορά των free agents, αφήνοντας τα 8.4 εκατομμύρια δολάρια που προέβλεπε ο τελευταίος χρόνος του συμβολαίου του με τους Καλιφορνέζους.

Σε 539 συμμετοχές στη regular season, μετράει 11.6 πόντους, 3.2 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.1 κλεψίματα μ.ό.

Lakers starter Kentavious Caldwell-Pope will decline his 2020-21 player option and enter free agency, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. He’s expected to have several suitors at start of free agency — and teams are under impression he’s open to offers.

