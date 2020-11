Ήρθε η σειρά των Σπερς να παρουσιάσουν τη νέα τους City φανέλα.

Έχει το όνομα Fiesta και κάνει... βουτιά στο παρελθόν, τότε που μάγευε ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον γνωστός και ως Admiral.

Δείτε το σχέδιο που φέρνει στο μυαλό τα χρώματα του παλιού logo της ομάδας

The @spurs are bringing back their Fiesta design for their throwbacks this season.

Need the warm-ups to come back too. pic.twitter.com/wSbwcJbFlG

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 13, 2020