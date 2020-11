Έχουν ξεκινήσει να ακούγονται ανταλλαγές μεγάλων παικτών.

Εκτός από τον Κρις Πολ που... πολιορκείται από τους Σανς, «γκελ» κάνει και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Σύμφωνα με τον Κέβιν Ο'Κόνορ, Κλίπερς και Νικς ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ράσελ Ουέστμπρουκ με ανταλλαγή.

Η ομάδα του Λος Άντζελες μπορεί να διαλέξει μεταξύ αρκετών παικτών μεταξύ Ουίλιαμς, Χάρελ, Μόρις, Σάμετ, Γκριν ή ακόμα και τον Πολ Τζορτζ για να βάλει στο πακέτο ανταλλαγμάτων, ενώ οι Νικς περισσότερο θα δουλέψουν με picks από τα draft.

Πέρυσι ο Ράσελ είχε 27.2 πόντους, 7.9 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

The Clippers and Knicks are interested in trading for Russell Westbrook, per @KevinOConnorNBA pic.twitter.com/XRpjPx0loK

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 11, 2020