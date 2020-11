Τζέι Αρ Σμιθ: Πανηγύρισε τη νίκη Μπάιντεν με το τραγούδι «F...k Ντόναλντ Τραμπ» (vid)

Ο έμπειρος γκαρντ των Λέικερς πήρε τους δρόμους με το αυτοκίνητό του και το γιόρτασε με ένα... συγκεκριμένο τραγούδι.

Συγκεκριμένα με το παράθυρο κατεβασμένο και τη μουσική στη διαπασών, έπαιζε το τραγούδι «F...k Donald Trump» του ράπερ «YG» θέλοντας να πανηγυρίσει τη νίκη του Μπάιντεν ή αν προτιμάτε την ήττα του Τραμπ!

JR Smith is driving around listening to ‘F*ck Donald Trump’ and flipping off Trump supporters



