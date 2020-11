Η φυγή του Μάικ Ντ' Αντόνι προκάλεσε ερωτηματικά. Για το μέλλον του Τζέιμς Χάρντεν και του Ράσελ Ουέστμπρουκ. Η λέξη ανταλλαγή ακούστηκε πολλές φορές. Αλλά ο νέος προπονητής της ομάδας του Τέξας, Στίβεν Σάιλας, φρόντισε να... κόψει το βήχα από κάθε ενδιαφερόμενο.

«Περιμένω να μείνουν και οι δύο», ήταν τα λόγια του Σάιλας στην εκπομπή «First Take».

Παράλληλα, ο Σάιλας μίλησε και για την προηγούμενη ομάδα του, το Ντάλας και τον Λούκα Ντόντσιτς: «Θα είναι ένα εφιάλτης να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε τον Λούκα».

— First Take (@FirstTake) November 6, 2020

"I expect {Harden and Westbrook] to be here." pic.twitter.com/Y9Pm8v9s4h

Rockets Head Coach (and former Mavs assistant) Stephen Silas on having to face Dallas as an opponent:

"It's gonna be a nightmare preparing for Luka." pic.twitter.com/7O0xTmsAGG

— First Take (@FirstTake) November 6, 2020