Ρόκετς: Νέος προπονητής ο Στίβεν Σάιλας (pic)

Οι Χιούστον Ρόκετς κατέληξαν στον αντικαταστάτη των Μάικ Ντ' Αντόνι κι έδωσαν το χρίσμα του προπονητής στον Στίβεν Σάιλας.

Ο Σάιλας ήταν μέχρι τώρα ο άμεσος συνεργάτης του Ρικ Καρλάιλ στους Ντάλας Μάβερικς και μάλιστα ο Λούκα Ντόντσιτς αποθέωσε στο twitter την επιλογή της ομάδας του Τέξας.

Οι Ρόκετς πείστηκαν λόγω της επιθετικής φιλοσοφίας του Σάιλας, της εμπειρίας του να έχει κοουτσάρει πολλά καλά γκαρντ όπως οι Λούκα Ντόντσιτς, Κέμπα Ουόκερ και Στεφ Κάρι και πλέον θα έχει τους Χάρντεν και Ουέστμπρουκ.

Rockets were sold on Silas' offensive ingenuity, his pedigree w/ Rick Carlisle, Steve Clifford and his father, Paul Silas. Silas has coached some remarkable guards in his NBA career, including Luka Doncic, Kemba Walker, Steph Curry. Now he gets to run offense for Harden-Westbrook https://t.co/52Qfuknilb

