Το ΝΒΑ θέλει να ξεκινήσει τη σεζόν με φιλάθλους!

Η ημερομηνία για την έναρξη της νέας σεζόν μοιάζει να έχει «κλειδώσει» στις 22 Δεκεμβρίου. Αυτό που πλέον εξετάζει το ΝΒΑ με τους ιδιοκτήτες των ομάδων είναι και η παρουσία φιλάθλων.

Αυτή τη στιγμή, το πρώτο σενάριο αναφέρει ένα ποσοστό από 25 έως 50% σε κάθε αρένα, με τον κόσμο να φιλοξενείται και στις σουίτες.

Η παρουσία των φιλάθλων θα εξαρτάται από τους τοπικούς κανονισμούς, ενώ θεωρείται δεδομένο πως όποιοι μπούνε στο γήπεδο θα πρέπει να φορούν μάσκες, να διατηρούν αποστάσεις και να έχουν κάνει τεστ για την covid-19.

