Η regular season στο NBA έχει μπει στην τελική ευθεία και οι Χοκς επικράτησαν των Μπόστον Σέλτικς με 112-102, φτάνοντας τις 13 σερί νίκες στην Ατλάντα. Ο Τζέιλεν Τζόνσον πέτυχε 20 πόντους και μάζεψε 12 ριμπάουντ, σημειώνοντας το 45ο double-double της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, ο Τζέιλεν Μπράουν τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 29-30, 54-54, 90-76, 112-102.
Χιτ-Σίξερς 119-109
Οι Μαϊάμι Χιτ (40-36) έτρεξαν σερί 14-0 στα τελευταία λεπτά και επικράτησαν των Σίξερς (41-34) με 119-109. Ο Τάιλερ Χίρο ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων, σημειώνοντας 30 πόντους, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο έκανε double-double με 23 πόντους και 16 ριμπάουντ. Για τη Φιλαδέλφεια, ο Τζοέλ Εμπίντ είχε 26 πόντους και ο Ταϊρίς Μάξι πρόσθεσε 23 πόντους, 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 38-34, 58-61, 91-87, 119-109.
Γκρίζλις-Σανς 105-131
Ο Ντέβιν Μπούκερ σημείωσε 36 πόντους με 16/24 σουτ εντός πεδιάς και οι Φοίνιξ Σανς (42-33) επιβλήθηκαν των Γκρίζλις (25-50) με 131-105. Οι φιλοξενούμενοι σούταραν με 50.5% εντός πεδιάς (55/109) και πέτυχαν 17 τρίποντα, παραμένοντας στην έβδομη θέση της κατάταξης στη Δύση.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-34, 61-65, 89-91, 105-131.
