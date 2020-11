ΝΒΑ: «Κλειδώνει» για 22 Δεκέμβρη το τζάμπολ! (pic)

Δύο ήταν τα πλάνα για τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ, εκείνο για τζάμπολ στις 22 Δεκέμβρη και το άλλο για τις 18 Γενάρη.

Σύμφωνα με το ESPN, το συμβούλιο του ιδιοκτητών και η Ένωση Παικτών θα έχουν συνάντηση την Πέμπτη στην οποία θα έρθουν σε συμφωνία για έναρξη της σεζόν στις 22 Δεκέμβρη με 72 ματς regular season.

H Ένωση Παικτών έχει πειστεί προς αυτή την κατεύθυνση και όλα δείχνουν πως θα απολαύσουμε και πάλι την κορυφαία λίγκα του πλανήτη λίγες μέρες πριν Τα Χριστούγεννα.

«Κλειδώνει» για τις 22 Δεκέμβρη!

Το draft πάει για 18 Νοέμβρη και η free agency, 2-3 μέρες μετά.

ESPN story with @ZachLowe_NBA: The NBA’s Board of Governors and the Players Association are holding separate meetings on Thursday expected to culminate with an agreement on starting the 2020-2021 season on Dec. 22 and playing a reduced 72-game schedule. https://t.co/y9s8szyhyb

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 4, 2020