Πένθος για τον ΛεΜπρον: Δολοφονήθηκε συγγενικό του πρόσωπο στο Κλίβελαντ (pic)

Ακόμα μια δύσκολη κατάσταση έχει να αντιμετωπίσει ο ΛεΜπρον Τζέιμς, αφού βρέθηκε δολοφονημένη η αδελφή ενός από τους καλύτερους του φίλους και κόρη της νονάς του.

Η 37χρονη δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στο Οχάιο και άπαντες ψάχνουν απαντήσεις, με τον ΛεΜπρον να το κάνει και δημόσια. Η Έρικα Ουίμς ήταν νηπιαγωγός και βρέθηκε με σφαίρα στο κεφάλι την περασμένη Δευτέρα.

«Άκρον Οχάιο! Η αδελφή του αδελφού μου δολοφονήθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο στο σπίτι της! Η οικογένεια του αδελφού μου ψάχνει το γιατί και το ποιος. Στην πόλη μου θέλω όλοι να βρείτε ποιος έκανε αυτό το απαίσιο, αηδιαστικό πράγμα σε έναν στοργικό άγγελο».

AKRON OHIO!! My brother’s sister was murdered this past weekend in her home! My brother family need answers to why and by whom. My city I need y’all to go to work and find out who did this awful, shameful, disgusting thing to such a caring, loving angel! #Justice4EricaWeems

— LeBron James (@KingJames) November 4, 2020