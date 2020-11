Ο έμπειρος φόργουορντ αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς έχοντας 15,4 πόντους και 6,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Μπορεί να βαδίζει στα 37 του χρόνια, αλλά παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση και όπως φαίνεται είναι έτοιμος και για την επόμενη σεζόν στο ΝΒΑ.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο συνεχίζει εντατικά τις προπονήσεις και δεν... χάνει σουτ!

Melo never misses in this gym

( @Cbrickley603 ) pic.twitter.com/XTKh240NAs

— NBA Central (@TheNBACentral) November 5, 2020