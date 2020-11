Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, ο Λούκας θα βρεθεί στο πλευρό του Σάιλας, προσθέτοντας την εμπειρία του στο προπονητικό τιμ.

Άλλωστε ο Τζον Λούκας βρίσκεται στους πάγκους από το 1992 ενώ είχε κάνει καριέρα σε ουκ ολίγες ομάδες ως παίκτης έχοντας 10,7 πόντους και 7 ασίστ στην καριέρα του στο ΝΒΑ.

The Rockets are near agreement on deal with John Lucas to be an assistant coach under Stephen Silas, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 4, 2020