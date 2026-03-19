Oι Λέικερς επικράτησαν των Ρόκετς, με τον Λούκα Ντόντσιτς να κάνει σπουδαίο ματς.

Με νίκη συνέχισαν την πορεία τους οι Λέικερς που επικράτησαν με 124-116 των Ρόκετς για να πάνε στις 7 σερί νίκες. Κορυφαίος του ματς ο Ντόντσιτς που είχε 40 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ.

Μάλιστα αυτό ήταν το 7ο σερί παιχνίδι του με 40+ πόντους. Στο 44-25 πήγαν οι Λέικερς, ενώ στο 41-27 έπεσαν οι Ρόκετς.

Μεγάλο ματς και ο ΛεΜπρόν με 30 πόντους και 13/14 σουτ. Αγέραστος και ασταμάτητος. Από την πλευρά των ηττημένων ο Σενγκούν είχε 27 πόντους με 11 ασίστ και ο Τόμπσον μέτρησε 26 με 10 ριμπάουντ.



