Ρόκετς - Λέικερς 116-124: Με... όργια Ντόντσιτς-ΛεΜπρόν πέρασαν από το Χιούστον

Νίκος Καρφής
Oι Λέικερς επικράτησαν των Ρόκετς, με τον Λούκα Ντόντσιτς να κάνει σπουδαίο ματς.

Με νίκη συνέχισαν την πορεία τους οι Λέικερς που επικράτησαν με 124-116 των Ρόκετς για να πάνε στις 7 σερί νίκες. Κορυφαίος του ματς ο Ντόντσιτς που είχε 40 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ.

Μάλιστα αυτό ήταν το 7ο σερί παιχνίδι του με 40+ πόντους. Στο 44-25 πήγαν οι Λέικερς, ενώ στο 41-27 έπεσαν οι Ρόκετς.

Μεγάλο ματς και ο ΛεΜπρόν με 30 πόντους και 13/14 σουτ. Αγέραστος και ασταμάτητος. Από την πλευρά των ηττημένων ο Σενγκούν είχε 27 πόντους με 11 ασίστ και ο Τόμπσον μέτρησε 26 με 10 ριμπάουντ.


@Photo credits: NBA/Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

