Ατζέντης Τζόρνταν: «Αν έπαιζε σήμερα θα είχε 60 πόντους μέσο όρο με 75% στα σουτ!» (vid)

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «SiriusXM NBA Radio», ο ατζέντης του Μάικλ Τζόρνταν υποστήριξε ότι ο έξι φορές πρωταθλητής, θα ήταν κυρίαρχος και στο σημερινό ΝΒΑ.

«Νομίζω ότι θα είχε 60 πόντους μέσο όρο και θα σούταρε με ποσοστό 75% στα σουτ εντός παιδιάς. Το ταλέντο που υπάρχει στο σημερινό ΝΒΑ δεν πλησιάζει καθόλου αυτό που υπήρχε στην εποχή του Μάικλ. Αν με ρωτήσετε πόσοι είναι οι σούπερ σταρ του ΝΒΑ σήμερα, θα έλεγα τέσσερις με πέντε. Στην εποχή του Μάικλ ήταν περίπου 25» ανέφερε ο Ντέιβιντ Φαλκ και συνέχισε:

«Εκείνος που πλησίασε τον Τζόρνταν ήταν ο Κόμπι. Και αναφέρομαι σε επίπεδα έντασης, αθλητικότητας και της μεγάλης θέλησης για να κερδίζει. Και μέχρι να πάει στους Ουίζαρντς μετά την δεύτερη φορά που αποσύρθηκε, αγωνίστηκε και εκείνος σε μία ομάδα.»

Όσο για τις superteams που δημιουργούνται από καιρό σε καιρό στο ΝΒΑ; «Αν ρωτήσετε σήμερα τον Τζόρνταν για τον Μάτζικ Τζόνσον και τον Λάρι Μπερντ και το αν ήθελε να βρεθεί συμπαίκτης μαζί τους σε μια ομάδα, θα γυρίσει και θα σας πει: Τους λατρεύω αλλά δεν θα ήθελα να ήμουν συμπαίκτης μαζί τους ούτε μία στο εκατομμύριο. Το μόνο που ήθελα ήταν να τους κερδίζω κάθε βράδυ!»

"I don't think the depth of talent today is nearly as deep as it was in Michael's era"



Michael Jordan's Agent David Falk explains why you can't compare Michael Jordan to today's players pic.twitter.com/9PCxhuP1qA

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) October 31, 2020