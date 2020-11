Συγκεκριμένα η ομάδα του Τενεσί θα χρησιμοποιήσει (μεταξύ και άλλων) τις φανέλες που χρησιμοποιούσαν οι Γκρίζλις εκείνη την αγωνιστική περίοδο.

Τότε που ο Πάου Γκασόλ έκανε τα πρώτα του βήματα στο ΝΒΑ, ο Αντώνης Φώτσης δοκίμαζε το «american dream» ενώ είχε περάσει από την ομάδα (την αμέσως επόμενη χρονιά) και ο Μάικ Μπατίστ.

Τις θυμάστε τις φανέλες;

LEAKED: Memphis Grizzlies will wear these late 1990s/early 2000s throwback uniforms in 2020-21!



or ?@camisasdanba pic.twitter.com/Lu9FWGgitS

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) October 31, 2020